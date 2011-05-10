Госдеп: США и Иран проведут в субботу встречу, а не переговоры

Тэмми Брюс подтвердила отправку Стивена Уиткоффа в Оман.

США и Иран проведут в субботу, 12 апреля, рабочую встречу, а не переговоры. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 8 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница подтвердила широкой общественности сведения о том, что на территории Омана в рамках запланированного мероприятия будет находиться специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Однако во внешнеполитическом ведомстве отказались подтверждать данные о том, что именно Уиткофф встретится с иранской делегацией.

В субботу пройдет встреча. Это встреча. Переговоров нет. Еще раз - это не переговоры, а встреча. Обязательства таковы. Я не могу об этом говорить, но он будет там. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Тэмми Брюс добавила, что лидер Белого дома Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио неоднократно и четко давали понять, что у исламской республики не может быть ядерного оружия.

В Госдепе заявили, что США должны поддерживать контакт с Россией.

Фото и видео: YouTube / Defense Now