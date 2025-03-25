В Госдепе заявили, что США должны поддерживать контакт с Россией

Тэмми Брюс не видит смысла в том, что Белый дом отказывался в течение трех лет разговаривать с российским руководством.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не может не поддерживать связь с Кремлем, потому что отсутствие коммуникации с Москвой не имеет смысла. Соответствующее заявление сделала в эфире местного телеканала Fox Business официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. В свою очередь в отношении Ирана Брюс отметила, что после возобновления лидером Белого дома внешней политики по максимальному давлению у Тегерана не остается другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров по ядерной программе.

Они знают, что президент настроен серьезно <…>, и им придется сесть за стол переговоров. США не общались с Россией на протяжении трех лет, коммуникация отсутствовала на протяжение трех лет. Не разговаривать с такой страной как Россия <…> для Америки не имеет смысла Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что двусторонние между российскими и американскими представителями начались утром в понедельник, 24 марта. Делегацию от Москвы возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав иностранной миссии от Вашингтона вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию внешнеполитического ведомства Майкл Энтон, помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца.

Госдеп США заявил, что Россия и Украина как никогда близки к прекращению огня.

Фото и видео: YouTube / Fox Business