Тэмми Брюс указала на то, что договор может быть достижим на "расстоянии вздоха".

Украина и Россия находятся "всего на расстоянии одного вздоха" от достижения международного соглашения о полном прекращении огня в ходе регионального конфликта. Соответствующее заявление сделала в эфире американского телеканала News Nation официальный представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс.

Мы находимся всего на расстоянии вздоха от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира. Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее специальный представитель президента-республиканца из Вашингтона Дональда Трампа Кит Келлог заявил о планах провести на территории Саудовской Аравии непрямые переговоры представителей Москвы и Киева по украинскому мирному урегулированию. Иностранный эксперт отметил, что говорит о том, когда так называемые технические группы задействованы на мероприятиях, на которые обе стороны конфликт приходят и решения на которых принимаются в отдельных комнатах.

США по-прежнему отказывают Мадуро в легитимности.

Фото: YouTube / News Nation