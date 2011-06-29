США по-прежнему отказывают Мадуро в легитимности

Тэмми Брюс объяснила условие, при котором США введут новые санкции в отношении Венесуэлы.

В американском внешнеполитическом ведомстве по-прежнему отрицают, что Николас Мадуро является легитимным президентом Венесуэлы. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, считают ли США латиноамериканского политика законным лидером своего государства.

У меня есть ответ на это. И ответ - нет. Мадуро - диктатор. Это режим, который мы не признаем. <...> Это не тот режим, который мы признаём. Мы совершенно не признаём его как президента или законного правителя. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Американское правительство ужесточит санкционное давление в отношении Каракаса в том случае, если страна откажется принимать своих депортируемых авиационными рейсами без задержек и прочих предлогов из США собственных граждан из числа нелегальных иммигрантов.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now