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Госдеп: вопрос об энергообъектах РФ и Украины обсудят после прекращения огня

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Тэмми Брюс рассказала о том, какая тема будет главенствующей на переговорах в Саудовской Аравии между США и РФ.

Вопрос об энергетических объектах России и Украины стороны обсудят после достижения режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница прокомментировала новый раунд двусторонних переговоров по украинскому кризису в Саудовской Аварии. Она отметила, что делегаты в Джидде не будут обсуждать ничего из того, что касается России и Украины по этому вопросу. СМИ задали вопрос о том, есть ли какие-либо подвижки в вопросе размещения наблюдателей на российских и украинских энергетических объектах, в частности на Запорожской и Курской атомных энергетических станциях, а также теплоэнергостанции (ТЭС) в городе Николаеве.

Вопрос о том, когда будут размещены наблюдатели, уже после того, как будет установлен режим прекращения огня.

Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновница добавила, что до того момента, пока сторонами конфликта не будет прекращения огня, никто не собирается переходить к обсуждению деталей того, каким образом далее можно обеспечивать безопасность в регионе.

Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, переговоры, перемирие, тэмми брюс, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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