Тэмми Брюс рассказала о том, какая тема будет главенствующей на переговорах в Саудовской Аравии между США и РФ.

Вопрос об энергетических объектах России и Украины стороны обсудят после достижения режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница прокомментировала новый раунд двусторонних переговоров по украинскому кризису в Саудовской Аварии. Она отметила, что делегаты в Джидде не будут обсуждать ничего из того, что касается России и Украины по этому вопросу. СМИ задали вопрос о том, есть ли какие-либо подвижки в вопросе размещения наблюдателей на российских и украинских энергетических объектах, в частности на Запорожской и Курской атомных энергетических станциях, а также теплоэнергостанции (ТЭС) в городе Николаеве.

Вопрос о том, когда будут размещены наблюдатели, уже после того, как будет установлен режим прекращения огня. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновница добавила, что до того момента, пока сторонами конфликта не будет прекращения огня, никто не собирается переходить к обсуждению деталей того, каким образом далее можно обеспечивать безопасность в регионе.

Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне.

Фото и видео: YouTube / Defense Now