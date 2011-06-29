Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне

Тэмми Брюс не раскрыла имена высокопоставленных чиновников, которые проведут технические обсуждения.

Новый раунд американо-российских двусторонних переговоров по мирному урегулированию кризисной ситуации на Украине состоится не на министерском уровне. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница из Вашингтона заметила, что общественность может ожидать выработки деталей в ближайшее время, так как ранее лидер Белого дома сам попросил делегатов, чтобы процесс происходил оперативно.

Это будут старшие должностные лица. Вот и все, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня. Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические рамки. Это будет в предстоящие дни. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Тэмми Брюс затруднилась пояснить СМИ, возможны ли такие контакты в трехстороннем формате - с участием не только России и США, но и киевского режима. В Госдепе рассказали, что такие мероприятия все еще обсуждаются и согласовываются, но говорить о какой-либо конкретике по теме сейчас невозможно.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now