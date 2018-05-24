Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Зеленскому

Украинец высказал требования к Авакову, Порошенко и Зеленскому.

Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Страна.ua". Они рассказали, что мужчина, который держит пассажирский автобус в центре города Луцк, выдвинул требования властям Украины.

Захватчик представился полиции как Максим Плохой. Он хочет, чтобы первые лица государства на камеру заявили, что они являются "террористами в законе". В список украинца попали министр внутренних дел страны Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко.

К Владимиру Зеленскому предъявлено требование опубликовать в социальных сетях текст: "Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем". Эта документальная картина рассказывает о проблемах эксплуатации животных человеком. Глава Украины в собственном Telegram-аккаунте написал о том, что держит ситуацию под контролем.

Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее стало известно о том, что в захваченном автобусе могут находиться около 20 заложников. Их взял в плен мужчина, который назвал себя автором книги "Философия преступника".

Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники.

Видео: Telegram/ Страна.ua