Помимо взрыва журналист услышал два подозрительных хлопка.

На месте захвата автобуса в Луцке прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

Информагентство УНН сообщает, что взрыв устроил захватчик, который бросил у транспортного средства неустановленное устройство. Также корреспондент уточнил, что видел дымовое облако в эпицентре событий. Уточняется, что все жители близлежащих домов эвакуированы. В эфире телеканала ZIK замглавы МВД Антон Геращенко уточнил, что власти предприняли попытку передать воду заложникам, но террорист не позволил этого сделать.

Напомним, что недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что заложники находятся "в нормальном состоянии". Он надеется, что в ближайшее время властям удастся "разрешить ситуацию, так или иначе".

Ранее мы сообщили, что ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность из-за действий Турции.

Видео: Facebook/Сергей Поха