Чиновник заявил, что "люди находятся в нормальном состоянии".

Министр внутренних дел Арсен Аваков оценил состояние захваченных в автобусе заложников. Об этом сообщает УНИАН.

Аваков выразил надежду, что властям удастся решить данную ситуацию в ближайшее время. Помимо этого, которые находятся сейчас на месте событий. Министр попросил "аккуратно" освещать информацию относительно террориста. По его словам, это может навредить ситуации. Он пояснил, что в Сети уже появлялась информация о том, что террорист лечился в психиатрической лечебнице. Он опроверг эту информацию и напомнил, что у злоумышленника есть телефон, где он может отслеживать информацию.

Это не помогает, а создает дополнительное напряжение. - Арсен Аваков, министр внутренних дел

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не может комментировать сложившуюся ситуацию так как, сейчас идут переговоры с человеком, который захватил граждан. Недавно он уточнил, что ведутся переговоры со специалистами, которые находятся сейчас на месте событий.

Ранее мы сообщили, что Госдума приняла закон о единой электронной визе.

Видео: Youtube/НВ