Электронная виза для въезда в РФ будет однократной. С помощью нее иностранцы смогут посещать Российскую Федерацию в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Госдума приняла закон о единой электронной визе. Документ прошел II и III чтение.

Законопроект вступает в силу с 1 января 2021 года. Универсальная единая однократная виза относится к самостоятельной категории визы наравне с дипломатической, служебной, транзитной и другими документами, обеспечивающими временное пребывание иностранца в РФ. Документ оформляется на основании решения МИД России после того, как иностранец подает заявление, которое можно будет заполнить в интернете.

Срок оформления электронной визы составит не более четырех календарных дней. Заявитель получит однократный документ на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по нему в России до 16 суток. Перечень иностранных граждан, кому будет выдаваться документ, установит правительство.

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