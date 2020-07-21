Глава государства подчеркнул, что наступил опасный момент для Белоруссии и сейчас важно не потерять то, что было создано.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе потерять суверенитет над "клочком земли". Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что "нет никакого страха, не никакой катастрофы". По его словам, Белоруссия всегда будет суверенна и независима, а "негодяи должны об этом знать". Он посоветовал местному населению не вестись на "вертолетные деньги" и слова тех, кто обещает быстрое продвижение реформ. Белорусский лидер напомнил, что ушли десятилетия на восстановление Гомельской области и борьбу с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Он призвал белорусском не терять свою страну.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Сейчас в Минске и за его пределами проходят акции протеста, связанные с преследованием оппозиционных политиков. Речь идет о задержании бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского.

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Видео: Youtube/CTVBY