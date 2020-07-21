Минобороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта

Речь идет о Карабах (граница с Арменией). Также в военном ведомстве рассказали о тяжелых ранениях армянских военнослужащих.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу пресс-службы военного ведомства, полковника Вагифа Даргяхлы.

Вагиф Даргяхлы уточнил, что противник применяет стрелковое оружие и нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта. Азербайджанские солдаты пытаются подавить активность армянской стороны на линии фронта. В результате превентивных мер пострадали двое армянских солдат.

Напомним, что с 12 июля продолжаются вооруженные конфликты на армяно-азербайджанской границе. Все началось с боестолкновения в сопредельных районах – Тавушском и Товузском, граничащих с Грузией, и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.

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Видео: Facebook/ Shushan Stepanyan