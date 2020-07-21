  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:27
151
RipeHarvest
Код вставки плеера

Минобороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта

0 0

Речь идет о Карабах (граница с Арменией). Также в военном ведомстве рассказали о тяжелых ранениях армянских военнослужащих.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу пресс-службы военного ведомства, полковника Вагифа Даргяхлы.

Вагиф Даргяхлы уточнил, что противник применяет стрелковое оружие и нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта. Азербайджанские солдаты пытаются подавить активность армянской стороны на линии фронта. В результате превентивных мер пострадали двое армянских солдат.

Напомним, что с 12 июля продолжаются вооруженные конфликты на армяно-азербайджанской границе. Все началось с боестолкновения в сопредельных районах – Тавушском и Товузском, граничащих с Грузией, и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.

Ранее мы сообщили, что Путин подписал закон об инициативном бюджетировании.

Видео: Facebook/ Shushan Stepanyan

Теги: азербайджан, армения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии