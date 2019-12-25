Закон регламентирует порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории городов федерального назначения.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на реализацию поручения главы государства довести за 3 года долю распределения местных бюджетов с участием населения до 5%. Также глава государства одобрил законопроект, который вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ. Таким образом, устанавливается, что инициативные платежи считаются неналоговыми доходами местного бюджета. Проектам присвоят уникальный код классификации расходов бюджета. Взносы будут носить целевой характер. При этом, лишние средства на реализацию подлежат возврату гражданам.

Сенатор Олег Мельниченко отметил, что бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем.

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