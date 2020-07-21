В заседании задействовали 510 депутатов. Решение было принято единогласно.

Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны. Об этом сообщило гостелевидение страны.

Вооруженные силы Египта направлены для защиты национальной безопасности на стратегическом западном направлении против вооруженных преступных группировок и иностранных террористов. Парламент обсудил результаты заседания совбеза Египта. Встреча состоялась в закрытом формате без присутствия прессы.

Напомним, что на прошлой неделе Египет провел масштабные военные учения под названием "Решимость 2020". В них приняли участие египетские вооруженные силы. Военные мероприятия прошли на приграничной с Ливией территорией.

Ранее мы сообщили, что инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России.