Парламент Египта одобрил возможную отправку военных за пределы страны. Об этом сообщило гостелевидение страны.
Вооруженные силы Египта направлены для защиты национальной безопасности на стратегическом западном направлении против вооруженных преступных группировок и иностранных террористов. Парламент обсудил результаты заседания совбеза Египта. Встреча состоялась в закрытом формате без присутствия прессы.
Напомним, что на прошлой неделе Египет провел масштабные военные учения под названием "Решимость 2020". В них приняли участие египетские вооруженные силы. Военные мероприятия прошли на приграничной с Ливией территорией.
Ранее мы сообщили, что инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все