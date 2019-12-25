Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

Специалист заверил, что России не грозит эпидемия чумы так как инфекция не передается от человека к человеку.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, профессор Владимир Никифоров оценил угрозу распространения бубонной чумы в России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Профессор уточнил, что бубонная чума широко распространена в мире и известна с незапамятных времен. Инфекционисты абсолютно спокойно смотрят на это заболевание. По словам Никифорова, бубонная чума регулярно встречается в Китае и Монголии.

Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день. - Владимир Никифоров, инфекционист

Напомним, что чума считается острым инфекционным заболеванием с высокой летальностью и заразностью. Как правило, переносчиками инфекции являются суслики, сурки, белки, крысы и блохи.

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