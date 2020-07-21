Многонациональные учения пройдут в новом формате.

В Черном море начались учения Sea Breeze-2020. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа.

Командующий подчеркнул, что с 1997 года эти учения являются главным международным мероприятием подготовки ВМС. Учения проводят бесконтактно с максимальным использованием современных инновационных технологий. Неижпапа отметил, что основная цель учений – это обеспечение мира, стабильности и безопасности в Черном море. Военные мероприятия продлятся семь дней. В них будут задействованы различные корабли.

Планируется, что в учениях Sea Breeze-2020 будут задействованы около 2 тыс. человек из девяти стран, более 20 кораблей, самолеты и вертолеты. Вероятнее всего в учениях примут участие Украина, США, Болгария, Грузия, Франция, Норвегия, Румыния, Испания и Турция. Долгое время Sea Breeze-2020 переносили из-за пандемии коронавируса.

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Видео: Facebook/Sea Breeze exercise