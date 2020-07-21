Речь идет о расследовании дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани.

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Злоумышленник загрузил фотографию основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха для участия в онлайн-акции "Бессмертный полк". Эль-Айюби отправил фотографию Гитлера на сайт "Банк Памяти" 4 мая. Обвиняемый отметил, что симпатизирует немецкому политику. Кроме того, при обыске в его квартире обнаружили наркосодержащие растения. Преступник объяснил, что выращивал их для личного употребления.

Мухаммеду Эль-Айюби предъявлено обвинение по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации