Журналисты указали главе государства, что он путает показатели летальности и смертности.

Президент США Дональд Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

В эфире американскому лидеру напомнили, что он неоднократно утверждал, что показатель в стране является одним из самых низких в мире. Трамп отметил, что все могут совершать ошибки. Он подчеркнул, что в конечном счет окажется прав. Он вспомнил свои слова, сказанные 1 июля, относительно окончания пандемии коронавируса в ближайшее время.

Напомним, что 17 июля США побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели 77,3 тыс. человек. Этот показатель оказался больше, чем в какой-либо другой день за весь период пандемии коронавируса.

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