В Шанхайском музее дети разбили крупнейший замок из стекла за 65 тыс. долларов

Автором крупнейшего в мире стеклянного замка является испанский стеклодув Мигель Аррибас.

В Шанхайском музее дети разбили замок за 65 тыс. долларов. Об этом сообщает SHINE на своей страничке в Facebook.

В пятницу 17 июля Шанхайский музей в очередной раз распахнул свои двери для посетителей. Днем вокруг стеклянного замка играли двое детей. Вскоре они пробрались за ограждение и серьезно повредили экспонат. Разрушен шпиль и несколько частей замка. Стеклодув не может сейчас посетить Шанхай, чтобы починить свое произведение искусства. Это связано с пандемией коронавируса во всем мире.

На изготовление замка мастер потратил порядка 500 часов. Он задействовал в своем создании 30 тыс. деталей и 24-каратное золото для шпилей. Так Мигель Аррибас вдохновился замком Золушки Диснея.

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Фото: CGTN & Zhoudaosh

Видео: Youtube/Magical实验室