Предприниматель считает, что за счет чипирования люди возьмут под контроль уровень гормонов: смогут снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

Генеральный директор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск озвучил преимущества чипирования. Об этом сообщает LAD Bible со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

Речь идет о мозговом импланте Neuralink. Маск уверен, что устройство сможет стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ. Генеральный директор Tesla добавил, что чипирование позволит людям слушать музыку, направляемую прямиком в мозг. Ученый Остин Говард поддержал Маска и заверил, что это "отличная функция".

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Видео: Youtube/JRE Clips