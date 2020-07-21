МИД КНР опроверг слухи о санкциях против Nokia и Ericsson

Он отметил, что информация ни на чем не основывается и назвал это злонамеренной фабрикацией фейковых новостей.

МИД КНР опроверг слухи о санкциях против телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson. Об этом заявил официальный представитель китайского министерства Ван Вэньбинь.

Вэньбинь потребовал внимательнее ознакомиться с источником и местом публикации этого сообщения. В министерстве посчитали, что публикация подобных новостей – это попытка подорвать хорошие отношения между КНР и ЕС. Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай по-прежнему открыт для компаний из разных стран.

Накануне газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором было сказано о введении санкций в отношении финской компании Nokia и шведской Ericsson. Как сообщал источник, это должно было произойти в случае, если члены ЕС вслед за США и Великобританией начнут препятствовать деятельности Huawei.