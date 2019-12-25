В материале сказано, что Германия покажет свои сильные стороны и сможет выиграть от сложившейся ситуации в мире.

Стало известно, какая страна выиграет от пандемии коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансового эксперта Ручира Шарма.

На фоне сокращения мировой торговли, немцы показывают хорошую деловую репутацию. Это становится защитой для немецкого экспорта. Кроме того, у Германии не так много долгов, как у Соединенных Штатов или Китая. Немецкие работодатели сохраняют рабочие места и зарплаты за счет государственной системы неполной занятости. Государство поощряет такие организации дополнительными выплатами.

Напомним, что Германия вошла в кризис с профицитом госбюджета. Власти направили помощь семьям, сократили налоги, выдали кредиты бизнесменам. Таким образом, общий объем помощи составил 55% ВВП. Помимо этого, Германия смогла помочь соседним европейским государствам.

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