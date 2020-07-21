Американский полицейский спас ребенка от акулы

Мужчина вытащил маленького мальчика из воды до того, как к нему подплыла акула.

Опубликовано видео, на котором полицейский из США Адриан Косицки спасает ребенка от акулы. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в штате Флорида. Полицейский прогуливался по пляжу Какао-Бич вместе с женой, как вдруг он заметил, что на мелководье к ребенку приближается акула. Свидетели пытались предупредить маленького мальчика, но события разворачивались слишком быстро. Адриан Косицки прыгнул в воду и вытащил мальчика к берегу. В этот момент хищник был в метре от них.

В этом регионе акулы чаще всего нападают на людей в июле, августе и сентябре. Люди предпочитают проводить время на пляже из-за повышения температуры воды и воздуха. Это провоцирует акул подплывать близко к берегу и атаковывать отдыхающих.

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Видео: Fb / Cocoa Beach Police & Fire