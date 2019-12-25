Абэ намерен встретиться с Владимиром Путиным после завершения пандемии

Он хочет обсудить с российским лидером "территориальную проблему" и попробовать в очередной раз подписать мирный договор.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении встретиться в Владимиром Путиным после завершения пандемии. Об этом стало известно из рассказа депутата верхней палаты парламента от партии "Ниппон исин-но кай" (Ассоциация обновления Японии) Мунэ Судзуки.

Депутат встретился с Синдзо Абэ в канцелярии премьер-министра Японии. Абэ отметил, что ждет окончания распространения коронавирусной инфекции. Так он выразил желание встретиться с Владимиром Путиным.

Напомним, что Япония и Россия долгие годы живут без мирного договора. Это омрачает отношения двух стран. По факту, он мог бы решить территориальную проблему. Документ планируют создать на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

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