В операции было задействовано порядка 700 финансовых гвардейцев.

Полицейские задержали 75 членов мафии в Италии и Швейцарии. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителей финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро.

Масштабная спецоперация началась на рассвете во вторник. Финансовая гвардия Италии и полиция Швейцарии поймали 75 подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Изъята собственность преступных кланов на сумму 169 млн евро. Задержанным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, международном наркотрафике, отмывании денег, коррупции и других тяжких преступлениях. Всего по следственному делу проходят 158 человек.

Задержать преступников удалось за счет совместной деятельности следственной группы Италии и Швейцарии.

Ранее на Piter.TV мы писали, что Washington Post со ссылкой на официальный документ сообщает, что в США стартует сбор данных об угрожающих снести памятники.

Видео: Youtube/GuardFinance