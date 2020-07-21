WP: в США стартует сбор данных об угрожающих снести памятники

Данные о сторонниках протестов будут собирать сотрудники министерства внутренней безопасности США.

Washington Post со ссылкой на официальный документ сообщает, что в США стартует сбор данных об угрожающих снести памятники.

В документе прописаны различные указания персоналу "по сбору и представлению информации, касающейся различных действий в контексте повышенной угрозы памятникам, мемориалам и статуям". Сотрудники министерства внутренней безопасности США будут отслеживать посты в соцсетях и использовать СМИ для предотвращения угрозы вандализма. О каких именно памятниках идет речь не уточняется. Ведомству позволят прослушивать телефонные разговоры. Однако, данную операцию могут осуществлять и сотрудники ФБР.

Собранная информация должна быть удалена в течение 180 дней, если она не требует другой правительственной миссии. В документе уточняется, что представители министерства могут делиться собранной информацией с рядом других органов.

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Видео: Youtube/Storyful Rights Management, BBC News