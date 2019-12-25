В министерстве отметили, что почти 20 тыс. человек работают в туристической сфере.

Абхазия намерена открыть страну для туристов, несмотря на COVID-19. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на министра туризма республики Теймураза Хишба.

Накануне министр туризма утверждал, что приоритетом для властей является здоровье граждан. Однако, через некоторое время, они приняли решение открыть границу для иностранных туристов. Теймураз Хишба подчеркнул, что страна не располагает производствами, которые могут обеспечить население. В этой связи, было принято решение начать туристический сезон.

Министр уточнил, что есть страны, которые также переживали серьезные вспышки COVID-19, но они уже открыли свои границы, чтобы не подорвать благосостояние граждан. Напомним, что границы Абхазии закрыты до 21 июля.

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