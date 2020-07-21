Китайские дипломаты уверены, что британская страна пошла "еще дальше по неверному пути, игнорируя официальную позицию Китая".

Китай обвинил властей Великобритании в нарушении международного права. Дипломаты попросили приостановить на неопределенный срок экстрадицию в Гонконг. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря посольства Китая в Великобритании.

В заявлении пресс-секретаря уточняется, что Великобритания в очередной раз нарушила международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения. Китайские власти обвиняют британскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. Они уверены, что это попытка сорвать осуществление закона о национальной безопасности в Гонконге и подорвать процветание и стабильность города.

Недавно глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб отметил, что министр юстиции и генпрокурор правительства страны решили приостановить действие соглашения об экстрадиции – незамедлительно и на неопределенный срок.

Ранее мы сообщили, что парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству.

Видео: Youtube/The Independent