Оппозиция не смогла набрать необходимого минимума в 121 голос.

Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству. Об этом сообщается на официальном сайте народного собрания страны. Депутаты отвергли предложение во вторник. Против вотума недоверия действующему кабинету министров под управлением Бойко Борисова выступили 124 человека, еще 11 воздержались, а 100 спикеров - высказались "за". Для принятия вотума было необходимо набрать более половины голосов всех депутатов ("за" должен был выступить 121 парламентарий).

Напомним, что 15 июля Болгарская социалистическая партия в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству. Оппозиция считает, что чиновников можно обвинить в коррупции.

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