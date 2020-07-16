"За" решение о вотуме недоверия должны проголосовать не менее 121 депутата.

Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля. Соответствующее решение принято 16 июля на заседании Народного собрания. Предложение на рассмотрение вынесла оппозиционная социалистическая партия. Депутаты считают, что вотум недоверия необходим из-за возможной связи органов власти с коррупцией.

Напомним, что в соответствии с действующими законами в Болгарии, предложение о вынесении вотума недоверия правительству должно быть рассмотрено в срок от трех до семи дней, когда документ внесен в канцелярию. После этого не ранее, чем через 24 часа парламентарии должны проголосовать по данному вопросу. Решение будет принято, если за него выступят не менее 121 депутата (более половины народных избранников).

В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах.

Видео: AP Archive