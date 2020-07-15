Во вторник полиции удалось задержать шестерых демонстрантов.

В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах. Об этом сообщили журналисты Национального радио со ссылкой на заместителя директора полиции города Софии Антона Златанова. Чиновник заметил, что после протестов правоохранители смогли поймать по итогам шестого дня акций шестеро демонстрантов.

Специалист считает, что 14 июля ситуация в Софии накалилась. Протестующие начали бросать в полицию и журналистов петарды, пакеты с красной краской. Многие пострадали и получили ушибы. Также митингующие совершили попытку проникнуть в здание народного собрания. Двое охраняющих объект правоохранителя оказали сопротивление. Позже им потребовалась помощь медиков.

Напомним, что протесты в Болгарии начались с 9 июля. В этот день несколько тысяч человек собралось в центре Софии, чтобы поддержать действующего президента страны Румена Радева.

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Видео: Youtube/ Dimiter Kenarov