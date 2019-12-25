Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе для христиан в Святую Софию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение вновь превратить собор Святой Софии в мечеть. После этого он в разговоре с Владимиром Путины заявил, что христианам внутрь храма будет откыт доступ, а все христианские реликвии и святыни будут сохранены.
Это вызывает удовлетворение.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее мы писали о том, что Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии.
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