Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение вновь превратить храм Святой Софии в мечеть.

Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе для христиан в Святую Софию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение вновь превратить собор Святой Софии в мечеть. После этого он в разговоре с Владимиром Путины заявил, что христианам внутрь храма будет откыт доступ, а все христианские реликвии и святыни будут сохранены.

Это вызывает удовлетворение. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее мы писали о том, что Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии.