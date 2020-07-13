Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

В мечеть будут пускать всех желающих, включая иностранных туристов.

Реджеп Тайип Эрдоган дал Владимиру Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии. Об этом турецкий лидер рассказал во время телефонного разговора с российским политиком. Глава Турции отметил, что после изменения статуса собора в Анкаре, местные власти смогут гарантировать доступ к объекту для всех желающих.

Доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан пресс-служба Кремля

Напомним, что собор Святой Софии в Турции считается памятником культуры. Чиновники обещают сохранить в нем христианские святыни.

Напомним, что 10 июля государственный совет Турции аннулировал постановление 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент страны подписал указ о превращении храма в мечеть. Мусульманские богослужения там начнутся с 24 июля.

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов.

Видео: Youtube/ TRT World Now