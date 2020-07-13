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Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

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В мечеть будут пускать всех желающих, включая иностранных туристов.

Реджеп Тайип Эрдоган дал  Владимиру Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии. Об этом турецкий лидер рассказал во время телефонного разговора с российским политиком. Глава Турции отметил, что после изменения статуса собора в Анкаре, местные власти смогут гарантировать доступ к объекту для всех желающих. 

Доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан

пресс-служба Кремля

Напомним, что собор Святой Софии в Турции считается памятником культуры. Чиновники обещают сохранить в нем христианские святыни.

Напомним, что 10 июля государственный совет Турции аннулировал постановление 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент страны подписал указ о превращении храма в мечеть. Мусульманские богослужения там начнутся с 24 июля.

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов.

Видео: Youtube/ TRT World Now

Теги: реджеп тайип эрдоган, собор святой софии, телефонные переговоры, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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