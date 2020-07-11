Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

По указу президента собор из музея превратился в мечеть.

Анкара не намерена слушать мнения других стран о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Об этом сказал президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Anadolu.

Напомним, что ранее собор из музея превратился в мечеть. Данное решение Анкары вызвало критику со стороны многих государств, в том числе и РФ. В РПЦ сравнили действия властей с "пощечиной всему мировому христианству".

По словам Эрдоган, Турция приняла такое решение, основываясь на желании и воле народа. Он добавил, что указ критикуют страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории.

Видео: YouTube / TRT World