Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов

Стороны обсудили возможность открытия границ.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Чиновники отметили, что главы России и Турции в рамках телефонного разговора заявили о готовности вернуть сообщение между странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов пресс-служба Кремля

Владимир Путин выразил признательность главе Турции за готовность партнеров оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса по регионам России.

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян.

Видео: YouTube / Global News