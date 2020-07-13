Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Чиновники отметили, что главы России и Турции в рамках телефонного разговора заявили о готовности вернуть сообщение между странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов
пресс-служба Кремля
Владимир Путин выразил признательность главе Турции за готовность партнеров оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса по регионам России.
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Видео: YouTube / Global News
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