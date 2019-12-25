Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

РФ вошла в "желтую зону" стран, гражданам которых могут разрешить поездки в Венгрию с 15 июля.

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. РФ вошла в список государств из "желтой" зоны в эпидемиологическом плане. Об этом сообщается на официальной странице Facebook дипломатического ведомства Венгрии в Москве. Внесение России в "желтый" перечень означает, что с 15 июля граждане РФ могут посещать Венгрию при соблюдении определенных условий. Для поездки в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Отметим, что в "желтой зоне" Венгрии кроме России также оказались Сербия, Болгария, Португалия, Швеция, Великобритания и Румыния. К наиболее опасным странам "красной зоны" отнесены Албания, Черногория и Украина.

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