В настоящий момент программа Safe Travel носит для всех объектов туризма рекомендательный характер.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что Петербург объявили самым безопасным городом для туризма в России. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев.

В настоящий момент, в Северной столице работает система Safe Travel. Отмечается, что Петербург стал первым городом, который принял эту систему. Согласно программе, все гостиницы, туроператоры и другие представители сферы туризма, которые строго соблюдают разработанные стандарты, будут отмечены специальным знаком международного движения.

Система открытая и добровольная. Трудно сказать, сколько мы ожидаем отметок на интерактивной карте. В идеале весь Петербург — это большой значок "безопасный туризм" Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга.

Система Safe Travel носит рекомендательный характер.

Ранее мы сообщали о том, что городская администрация просит петербуржцев не спасать птиц в парках.

Фото:pixabay