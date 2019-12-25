Городская администрация просит петербуржцев не спасать птиц в парках

Власти пригрозили штрафом.

Петербургские чиновники попросили горожан не спасать в парках птиц и животных, ведь зачастую они не нуждаются в помощи человека. Об этом сообщили "Невские Новости".

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды призывает не нести животных домой. Чаще всего животные могут справиться сами, и вмешательство человека лишь вредит. В противном случае горожан начнут штрафовать.

Ранее мы писали, что шесть краснокнижных птиц выпустили на волю после лечения и реабилитации.

Фото: ВК/ САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ