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Шесть краснокнижных птиц выпущены на волю после лечения и реабилитации
Сегодня, 18:30
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smirenny

Шесть краснокнижных птиц выпущены на волю после лечения и реабилитации

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Птиц выпустили в природном заказнике "Сестрорецкое болото".

Шесть краснокнижных птиц, три осоеда, ушастая сова, луговой лунь и желна, отпустили на волю в природном заказнике, сообщили во вторник в пресс-службе городского правительства. 

Птицы прошли курс лечения и реабилитации. Так, на одного из осоедов напала стая ворон, петербуржцы заметили беднягу в Михайловском саду.  Второго осоеда нашли у бизнес-центра в Петроградском районе. Остальных птиц нашли в разных районах истощенными и ранеными. 

Вице-губернатор Владимир Кириллов поблагодарил петербуржцев за неравнодушное отношение к птицам и окружающей среде. Кроме того он напомнил, что в Петербурге существует 15 особо охраняемых природных территорий, расположенные в семи районах. К 2024 году планируют создать еще три государственных природных заказника в Петродворцовом и Курортном районах города.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли провалившихся в водослив птенцов лысухи.

Фото: ВК/ САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

Теги: красная книга, краснокнижные птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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