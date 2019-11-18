Шесть краснокнижных птиц выпущены на волю после лечения и реабилитации

Птиц выпустили в природном заказнике "Сестрорецкое болото".

Шесть краснокнижных птиц, три осоеда, ушастая сова, луговой лунь и желна, отпустили на волю в природном заказнике, сообщили во вторник в пресс-службе городского правительства.

Птицы прошли курс лечения и реабилитации. Так, на одного из осоедов напала стая ворон, петербуржцы заметили беднягу в Михайловском саду. Второго осоеда нашли у бизнес-центра в Петроградском районе. Остальных птиц нашли в разных районах истощенными и ранеными.

Вице-губернатор Владимир Кириллов поблагодарил петербуржцев за неравнодушное отношение к птицам и окружающей среде. Кроме того он напомнил, что в Петербурге существует 15 особо охраняемых природных территорий, расположенные в семи районах. К 2024 году планируют создать еще три государственных природных заказника в Петродворцовом и Курортном районах города.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли провалившихся в водослив птенцов лысухи.

Фото: ВК/ САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ