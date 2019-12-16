У бизнес-центра в Петроградском районе нашли обессиленного осоеда

За неделю это второй случай спасения краснокнижной птицы.

Вечером 20 мая в дежурную службу Комитета по природопользованию обратились жители Петроградского района Петербурга и рассказали об обессиленном осоеде, которого нашли возле местного бизнес-центра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Хищную птицу доставили в Комитет, где специалисты осмотрели ее. Экологи диагностировали у нее сильное измождение и передали в ветеринарную клинику "Зеленый попугай".

Видимых ранений и повреждений у осоеда не было. Только после комплексного обследования медики смогут точно говорить о состоянии краснокнижной птицы.

Осоеды начали прибывать в Петербург на места гнездования. Истощение птицы может быть связано с долгим перелетом.

На этой неделе это второй осоед, которого спасают жители Петербурга. Ранее краснокнижную птицу спасли от ворон в Михайловском саду.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию