В Михайловском саду спасли краснокнижную птицу от ворон

Сейчас спасенная птица находится в ветеринарной клинике "Зеленый попугай".

На днях специалисты Русского музея спасли в Михайловском саду обыкновенного осоеда от нападения ворон. Об этом сообщили на сайте Русского музея.

Сейчас спасенная птица находится в ветеринарной клинике "Зеленый попугай". При том, сотрудники музея отметили, что это уже не первый такой случай на территории Марсова поля и Михайловского сада. Например, 1 июня 2018 года в такую же беду попала самка осоеда.

Осоед – это хищная птица семейства ястребиных, он находится в Красной книге Петербурга. Это птица перелётная, прилетающая к нам в мае. В городской среде осоеды иногда получают травмы и становятся жертвами ворон.

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Фото: ВК/ САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ