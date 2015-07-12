Материнский инстинкт: петербуржцы заметили ворону, укрывающую гнездо от непогоды

Птицу заметили в одном из дворов на Ленинском проспекте.

15 мая петербуржцы заметили в одном из дворов на Ленинском проспекте гнездо, в котором сидела ворона и охраняла будущее потомство, несмотря на сильный дождь и град. Кладка птицы находилась на высоком дереве: на уровне 8-ого этажа.

Фотографии тут же опубликовали в соцсетях. В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" появились восторженные комментарии пользователей. Птица на снимке засыпана градом, но, несмотря на это, она защищает яйца и не двигается с места.

Ранее мы сообщили, что спасатели сняли с деревьев котенка и трех воронят.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте