Петербуржцам запретили беспокоить птиц

Ограничения продлятся до 15 июля.

Сегодня, 1 апреля, отмечается Международный день птиц. Петербуржцев попросили не беспокоить птиц и не приближаться к их гнездам. Подробности рассказала пресс-служба Смольного.

Дата экологического праздника связана с тем, что в этот период перелетные птицы начинают возвращаться с зимовок. Первыми обычно прибывают грачи, а следом — скворцы, зарянки, белые трясогузки.

Для успешного гнездования птиц нужно очищать гнезда от мусора, чтобы там не завелись паразиты. Этим занимаются специалисты.

С 2009 в Петербурге создают искусственные места гнездования для увеличение численности птиц.

Как-либо беспокоить птиц запрещено в период с 15 апреля по 15 июля, это может привести к гибели кладки или птенцов. А с 1 по 15 апреля нельзя использовать на особо охраняемых территориях звуковоспроизводящие и звукоусиливающие устройства.

Этому будет способствовать противопожарные режим, согласно которому нельзя бывать в лесах и лесопарковых зонах до 1 мая.

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