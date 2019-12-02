Леса и лесопарковые зоны Петербурга закрыли для посетителей до мая

В Северной столице ввели противопожарный режим.

Петербуржцам запретили посещать городские леса и лесопарковые зоны. Соответствующее постановление подписал губернатор города, документ опубликован на сайте Смольного.

С 30 марта 2020 по 1 мая 2020 вводится особый противопожарный режим. Посещать леса можно будет лишь специалистам, которые работают в этой зоне, и транспорту, который необходим для ведения лесохозяйственной деятельности, а также предупреждения и ликвидации пожаров.

Проводить любые пожароопасные работы без согласования с ГУ МЧС по Петербургу запрещено.

Напомним, также для посещения закрыты парки. Такую меру приняли для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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