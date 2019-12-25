В Смольном рассказали, как будут закрывать парки от горожан

О позиции петербургского комитета по благоустройству сообщило издание "Фонтанка".

Стало известно, как в Петербурге будут закрываться парки в период "карантинной" выходной недели в период с 30 марта по 5 апреля. Как сообщили в комитете по благоустройству, парки без заборов будут обнесены оградой из лент, а на территории закрытых парков за порядком будут следить отряды отрудников садово-парковых предприятий.

Ранее появилось уточнение, что будет закрыто в Петербурге в ближайшее время в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией. С 28 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге приостановят свою работу рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и прочие предприятия общественного питания. Будет доступна доставка на дом и в номера гостиниц, а также закрыты будут парки.

Кроме того, многие петербургские сады в настоящее время закрыты на просушку перед летним сезоном.

Напомним, рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России выходной после обращения президента России Владимира Путина. Соответствующий указ уже подписан.

Фото: Piter.tv