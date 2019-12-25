В Петербурге закрываются парки и развлекательные центры

Постановление о мерах предосторожности подписал губернатор города Александр Беглов.

Появилось уточнение, что будет закрыто в Петербурге в ближайшее время в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

С 28 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге приостановят свою работу рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и прочие предприятия общественного питания. Будет доступна доставка на дом и в номера гостиниц, а также закрыты будут парки.

Кроме того, по 30 апреля будет закрыт доступ в ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты. Запрещено использование кальянов.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный опубликовал новый режим работы учебных заведений Северной столицы. Петербургские школьники находятся на каникулах с 21 по 28 марта. После вся Россия отправляется на нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля. А 6 апреля по 12 апреля переход на дистанционное обучение.

Напомним, рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России выходной после обращения президента России Владимира Путина. Соответствующий указ уже подписан.

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