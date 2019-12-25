В Петербурге на неделю закроют все, кроме магазинов первой необходимости и аптек

Прочие магазины, точки общепита, парки, храмы, МФЦ – все будет ждать петербуржцев только после 5 апреля.

В Петербурге огласили новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 26 марта на сайте Смольного опубликовали постановление городского правительства, согласно которому с 28 марта меняется график работы практически всех учреждений Петербурга. Напомним, неделю с 30 марта по 5 апреля в России официально объявили выходной.

Уже с сегодняшнего дня в городе запретили курить кальяны в общественных местах, а также раздавать печатные материалы из рук в руки. Это касается газет и коммерческих флаеров. Послезавтра в Петербурге на неделю закроют все магазины, кроме точек первой необходимости и аптек – купить в эти дни технику, одежду и другие "несрочные" вещи не получится. Также в недельный вынужденный отпуск уходят все точки общепита, включая кафе, буфеты, бары, рестораны, столовые и прочее. Не прекратят работу только службы доставки еды на дом или в гостиницы. Закроются в городе МФЦ, храмы, соборы и мечети, а также парки и сады, которые, впрочем, и без того закрылись на просушку. Останутся в работе АЗС и электрозаправочные станции.

Изменения коснутся и транспортной сферы: в период недельного "карантина" в городе перестанут действовать льготные проездные билеты на все виды транспорта, а некоторые маршруты наземного транспорта отправят на отдых. Конкретные маршруты должны позднее уточнить в комитете по транспорту.

Фото: пресс-служба Смольного