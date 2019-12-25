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В Петербурге установили новый режим работы учебных заведений
Сегодня, 18:41
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге установили новый режим работы учебных заведений

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С 6 апреля по 12 апреля школы переход на дистанционное обучение.

В четверг, 26 марта, Смольный опубликовал новый режим работы учебных заведений Северной столицы. Подробностями поделилась пресс-служба комитета по образованию.

Петербургские школьники находятся на каникулах с 21 по 28 марта. После вся Россия отправляется на нерабочую неделю, с 30 марта по 5 аперля. А 6 апреля по 12 апреля переход на дистанционное обучение.

Отмечается, что для малышей в детских садах действует свободное посещение с 21 по 27 марта. После наступает нерабочая неделя, а затем снова 6 по 12 апреля также свободное посещение.

Ранее мы сообщали о том, что в "Пулково" закрывают вход в пассажирский терминал.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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