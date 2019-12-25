При аэропорт оставил пассажиром возможность пользоваться входом и выходом на первом этаже.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в "Пулково" закрывают вход в пассажирский терминал, который находится на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

При аэропорт оставил пассажиром возможность пользоваться входом и выходом на первом этаже. Кроме того, там же будет осуществляться посадка и высадка общественного транспорта и бесплатных шаттлов до парковки Р4 будет. Уточняется, что теперь автомобили не смогут въехать на эстакаду.

В связи с изменениями пассажиров просят закладывать дополнительное время на поездку.

Ранее мы сообщали о том, что Пулково разместило заказ на оценку бюджета проекта своей модернизации.

Фото:Piter.TV