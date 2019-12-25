Пулково разместило заказ на оценку бюджета проекта своей модернизации

Этот проект носит название: «Аэропорт «Пулково». Вторая очередь развития»

ООО "Воздушные ворота Северной столицы", являющееся управляющей компанией аэропорта "Пулково", разместило заказ, напрямую связанный с перспективой развития этой авиационной гавани.

ООО ищет исполнителя для оценки стоимости строительства и разработки бюджета проекта, имеющего название "Аэропорт "Пулково". Вторая очередь развития".

Очевидно, что проект – масштабный. Находится в стадии проработки. Об этом свидетельствуют требования к будущему исполнителю работ. Он должен иметь опыт оказания услуг по оценке стоимости строительства не менее чем трех международных аэропортов, с учетом проектной пропускной способности как минимум одного из них не менее трех миллионов пассажиров в год.

Ему предстоит рассчитать оценку стоимости строительства, а также распределить бюджет этого проекта по периодам времени.

Масштабность планов подтверждает и перечень объектов, указанный в документации к закупке. Это, в частности, Централизованный пассажирский терминал, многоуровневый паркинг, другие объекты. В техзадании, например, сказано о реконструкции Главного здания этого терминала (MTB Improvement).

Сама по себе цена закупки – невелика. Составляет 3,25 млн рублей. Это, в принципе, вполне нормально для такого рода перспективных оценок.

Аэропорт в 2019 году обслужил 19 581 262 пассажиров, что на 8,1% превышает результат 2018 года.

Как сообщало ранее Piter.tv, НИИЭФА им. Ефремова планирует получить оборудование для отработки технологий производства СПГ.

Фото: pulkovoairport.ru